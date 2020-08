Este domingo, dia 2 de agosto, a gala final do "Big Brother" ficou marcada por um momento de tensão entre os familiares dos concorrentes e 'A Pipoca Mais Doce'.

Depois de Cláudio Ramos anunciar que Sandrina tinha sido a concorrente menos votada, ficando em sexto lugar, o irmão da participantes culpou a comentadora pelo resultado. Ana Garcia Martins respondeu ao comentário, o que aumentou a tensão em estúdio: "O irmão gritou 'Parabéns Pipoca, foste tu que lhe estragaste o jogo'. (...) Isto [as discussões] é que estraga o jogo aos concorrentes. São as discussões, as faltas de educação, de respeito, a intolerância".

"Nenhuma comentadora diz o que a 'Pipoca' diz (...) A 'Pipoca' dizia tudo da minha filha, ofendia", defendeu a mãe de Sandrina.

"Um comentador... comenta as ações dos concorrentes dentro da casa, não fora da casa (...) Entendo, Isabel, que uma mãe fique aborrecida com algum comentário", frisou Cláudio Ramos.

Veja aqui o momento.