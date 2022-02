Na tarde de quarta-feira, dia 10 de fevereiro, os participantes de "Big Brother Famosos" foram desafios a 'oferecer' Óscares aos colegas. Na 'cerimónia', Bruno de Carvalho foi eleito o concorrente "mais falso da casa".

O ex-presidente do Sporting estava nomeado na categoria com Liliana Almeida e Kasha.

"Fico, do fundo do coração, feliz porque estou num jogo, gosto imenso que ninguém me consiga ler e que me ache falso", frisou Bruno de Carvalho.

Veja aqui o vídeo.