Na gala em direto deste domingo, dia 6 de março, do "Big Brother Famosos", da TVI, entraram dois novos concorrentes na 'casa mais vigiada do país'.

O Melão foi o primeiro participante a entrar na 'casa'. A escritora e jornalista espanhola Virginia López também se juntou ao reality show.

A segunda edição de 2022 do "Big Brother Famosos", da TVI, estreou-se no dia 27 de fevereiro. A segunda temporada do reality show arrancou com 13 concorrentes - Marco Costa, La Vie de Marie, Nuno Graciano, Miguel Azevedo, Bruna Gomes, Mafalda Matos, Bernardo Sousa, Pedro Pico, Vanessa Silva, Tanya, Daniel Kenedy, Fernando Semedo e Sara Aleixo.