Bruno de Carvalho é um dos protagonistas da nova edição do "Big Brother Famosos", que se estreou na TVI no início do ano. À revista TV Mais, uma fonte próxima revelou que o concorrente é um dos mais bem pagos da 'casa mais vigiada do país'.

"Ele negociou 2500 euros por semana, o que dá 10 mil euros por mês. O seu objetivo será ficar até ao fim. Mesmo que não ganhe o prémio final, sai do programa com 20 mil euros no bolso", contou a fonte à revista. O valor não foi confirmado pela TVI.

"Só assinou o contrato uma semana e meia ou duas antes de entrar na casa e porque lhe melhoraram as condições financeiras", acrescenta a mesma fonte.