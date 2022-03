Em conversa com os colegas na 'casa mais vigiada do país', Marie recordou que visitou um exorcista quando era mais nova. O momento foi partilhado pela produção do "Big Brother Famosos" nas redes sociais - veja aqui.

"Era uma casa antiga, igual aos filmes. Tinha uma fila de pessoas, tipo Met Gala das pessoas que iam tirar o satanás (...) Em cada sítio, era um peditório", contou, relembrando que faltou às aulas.

"Estava eu, o meu avô, o meu pai e a minha mãe. Os meus pais levaram-me", contou. "Aquilo foi ridículo", rematou.