A nova edição do reality show da TVI é apresentada por Cláudio Ramos e conta com vários concorrentes das edições passadas do programa.

A tensão na 'casa mais vigiada do país' tem aumentado. A nova edição do "Big Brother - Desafio Final" estreou-se no passado domingo, dia 7 de janeiro, e conta com 12 concorrentes. Esta terça-feira, dia 9 de janeiro, Miguel Vicente e Noélia Pereira desentenderam-se durante uma atividade quando o tema da conversa voltou a ser Bárbara Parada. O concorrente não gostou da conversa e ameaçou a colega. "Eu vou-te entalar, espera só. Há mais marés que marinheiros. Espera só (…) Não tens de te meter nos assuntos que não és chamada", frisou. "Vou-te entalar de uma maneira, já tens lá a semente", acrescentou. A temporada de 2024 do "Big Brother - Desafio Final" conta com 12 concorrentes. Miguel Vicente e Bárbara Parada, que participaram na edição de 2022, são dois dos participantes. Noélia Pereira ("Big Brother 2020" & "Big Brother – Duplo Impacto"), Pedro Soá ("Big Brother 2020" & "Big Brother – Duplo Impacto") e Leandro ("Big Brother Famosos & "Big Brother – Desafio Final") estão de volta à 'casa mais vigiada do país' pela terceira vez. Vina Ribeiro, Sílvia Silva (expulsa durante a gala), Fábio Gonçalves e Catarina Esparteiro, que participaram na edição de 2023, também regressam ao reality show da TVI. Conheça todos os concorrentes: Noélia Pereira ("Big Brother 2020" & "Big Brother – Duplo Impacto")

Miguel Vicente ("Big Brother 2022")

Vina Ribeiro ("Big Brother 2023")

Sílvia Silva ("Big Brother 2023") - Expulsa durante a gala

Pedro Soá ("Big Brother 2020" & "Big Brother – Duplo Impacto")

Bárbara Parada ("Big Brother 2022")

Diana Lopes ("Big Brother 2022")

Leandro ("Big Brother Famosos & "Big Brother – Desafio Final")

Fábio Gonçalves ("Big Brother 2023")

Catarina Esparteiro ("Big Brother 2023")

Rafael Teixeira ("Big Brother 2021")