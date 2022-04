Lisa Simpson e Billie Eilish vão encontrar-se na nova curta-metragem especial de "Os Simpsons", que se estreia esta sexta-feira, dia 22 de abril, no Disney+. "The Simpsons: When Billie Met Lisa" promete deixar os fãs da série de animação e os seguidores da jovem cantora "mais felizes do que nunca" ("Happier Than Ever").

Em conversa com vários meios de comunicação de todo o mundo, incluindo o SAPO Mag, Al Jean, produtor executivo de "Os Simpsons", destaca que é sempre um privilégio trabalhar com fãs da série de animação. "Temos muitas pessoas que admiramos na série. Para mim, a coisa mais espantosa é quando nos dizem: 'Claro, adorava participar na série'. Encontrámo-nos com ela para saber se gostaria de fazer uma das suas canções ou o tema de abertura. E ela: 'Bem, gostava de fazer o tema de abertura'. Foi fantástica", conta Al Jean.

"No fim, disse-nos que sempre foi fã da Lisa Simpson. Ter alguém que é fã e que tem tanto sucesso como a Billie, que cresceu com os Simpsons, é incrível", acrescenta o produtor executivo.

Em "The Simpsons: When Billie Met Lisa", o talento de Lisa Simpson é descoberto por Billie Eilish e FINNEAS. Os artistas convidam a personagem para uma 'jam session' especial em estúdio e criam uma nova versão do tema de abertura da série de animação.

"Tenho a certeza que a Billie é a personagem que a Lisa Simpson gostaria de ser quando fizesse 20 anos. Tudo o que a Billie conquistou é incrível. Mas apontámos outra diferença: a Billie tem uma família que a apoia, o Phineas está ao seu lado. Já a Lisa, por outro lado, não tem ajuda. Por isso, tem mais dificuldades", sublinha Al Jean em conversa com os jornalistas via Zoom.

"Tal como a Billie, Lisa também é precoce. Obviamente, escrevemos para a tornar mais ambiciosa do que uma criança de oito anos. Achámos que era divertido", conta o produtor executivo, relembrando que a equipa viu o documentário "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles".

Durante a conversa, Al Jean revelou ainda que a maioria dos convidados aceita o desafio para participar na série de animação. Mas já receberam alguns 'nãos'. "Sempre que pedimos a um Presidente dos Estados Unidos, a começar pelo Nixon, recebemos um não. Ronald Reagan escreveu-nos uma carta simpática e depois deixámos de perguntar. Mas recebemos uma gravação de voz do Theodore Roosevelt e, por isso, esteve na série - foi um bom Presidente", conta.

"Há outras pessoas que nos disseram que não, mas não é muito comum", confessa o produtor executivo, acrescentando que a "palavra Simpsons" abre "muitas portas".

"The Simpsons: When Billie Met Lisa" faz parte da série de curtas-metragens especiais criadas exclusivamente para o Disney+.