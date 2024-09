Billie Eilish lançou na tarde desta sexta-feira, dia 27 de setembro, o videoclipe de "Birds of a Feather". A canção faz parte do disco "Hit Me Hard And Soft", editado em maio.

O single tornou-se no maior sucesso do mais recente álbum da cantora norte-americana. No Spotify, "Birds of a Feather" soma mais de 1 100 000 000 reproduções.

"Hit Me Hard And Soft" foi editado em maio e sucede aos discos "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019) e "Happier Than Ever" (2021).

Veja aqui o vídeo.