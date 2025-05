Blake Lively foi uma das convidadas da semana do "Late Night With Seth Meyers", naquela que foi a primeira entrevista televisiva da atriz desde o início do processo legal que envolve o ator e realizador Justin Baldoni.

No talk show, sem entrar em detalhes sobre o caso, a atriz norte-americana reconheceu que viveu um dos períodos mais desafiantes da sua vida. "Este ano foi cheio dos momentos mais altos e dos mais baixos da minha vida”, confessou Blake Lively.

Embora tenha evitado comentar diretamente a batalha legal com o antigo colega de elenco e realizador, a atriz abordou a importância de dar voz às mulheres que enfrentam situações semelhantes. “Vejo tantas mulheres com medo de falar, especialmente agora, com medo de partilhar a sua experiência. E o medo é algo intencional — é o que nos mantém em silêncio”, afirmou.

"Também reconheço que muitas pessoas não têm a oportunidade de falar, por isso sinto-me sortuda por poder fazê-lo. Foram as mulheres que conseguiram usar a sua voz que me mantiveram forte e me ajudaram a acreditar e a lutar por um mundo mais seguro para mulheres e raparigas", rematou.

Veja aqui a entrevista completa.

Os advogados das estrelas de Hollywood Blake Lively e Justin Baldoni encontraram-se pela primeira vez em fevereiro num tribunal de Nova Iorque, onde estão a discutir as acusações de assédio sexual feitas pela atriz.

A audiência num tribunal civil federal centrou-se no processo de difamação apresentado em meados de janeiro pelo ator e realizador Justin Baldoni contra o poderoso casal de Hollywood Blake Lively e Ryan Reynolds. Esta ação surge na sequência de uma queixa inicial apresentada pela atriz, que acusava Justin Baldoni de assédio sexual e comportamento inadequado no set da comédia romântica “Never Again”.

Justin Baldoni reclama ao casal uma indemnização de pelo menos 400 milhões de dólares. O seu contra-ataque prefigura um longo duelo jurídico entre os campos dos dois atores que protagonizam o filme romântico “Isto Acaba Aqui”, lançado em 2024 e realizado pelo próprio Justin Baldoni.

Em dezembro, o New York Times revelou que Blake Lively tinha apresentado uma queixa contra Justin Baldoni e o produtor Jamey Heath por comportamentos e comentários inadequados, nomeadamente de natureza sexual, durante as filmagens do filme.

A estrela da série “Gossip Girl” acusou o ator de ter improvisado vários beijos e o produtor de ter olhado para ela em topless no camarim, quando ela tinha manifestado o seu desconforto.

A queixa refere ainda uma campanha lançada com a ajuda de uma agência de gestão de crises para desacreditar a atriz e as declarações que esta possa ter feito.

Em contrapartida, a queixa de Justin Baldoni alega que Blake Lively tentou “roubar” e “assumir o controlo” do filme e da sua promoção. Acusa-a de extorsão, difamação e violação da sua privacidade.