“Braga” é uma ideia original do produtor Tino Navarro, que coescreveu o argumento com Tiago R. Santos, sendo a realização de Pedro Ribeiro.

Segundo a estação pública, esta ficção tem oito episódios e parte da chegada de um jovem padre a Braga, onde trabalhará com a comunidade de um bairro desfavorecido e onde conhecerá Carlitos, um rapaz de etnia cigana que, em confissão, lhe revela um caso de pedofilia.

Quando o rapaz ganha coragem para falar abertamente sobre o caso é encontrado morto, dando início a uma investigação policial.

“A Polícia Judiciária investiga os potenciais suspeitos, entre os quais o padre, e este procura provas que possam ajudar a castigar a pessoa cujo nome Carlitos lhe revelou”, lê-se na sinopse.

A série é protagonizada por Helder Afonso, no papel do padre António, e de Luís Henrique Matos, no de Carlitos.

O elenco integra ainda Carolina Frias, Beatriz Domingues, Patrícia André, Marco Paiva, António Nunes, Salvador Gil e a atriz e ativista cigana Maria Gil.

“Braga” é uma produção da MGN Filmes, de Tino Navarro, para a RTP e contou com apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual, do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema e da câmara municipal de Braga.

Tino Navarro conta com cerca de trinta anos de trabalho na produção, sobretudo de cinema, tendo sido responsável por filmes como “A mulher do próximo”, de José Fonseca e Costa, “Adeus, Pai”, de Luís Filipe Rocha, “Zona J”, de Leonel Vieira, “Adão e Eva”, de Joaquim Leitão, “Call Girl”, de António-Pedro Vasconcelos, e “A Fada do Lar”, de João Maia.