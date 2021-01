"Bridgerton" foi o melhor presente de Natal para a Netflix e para os fãs dos livros de Julia Quinn. A série, que se estreou a 25 de dezembro, bateu um novo recorde e tornou-se na nova produção mais vista de no serviço de streaming nas primeiras quatro semanas desde a estreia.

De acordo com a plataforma, 82 milhões de lares em todo o mundo viram a primeira temporada de "Bridgerton" nos primeiros 28 dias - nas suas previsões, a empresa previa que a série iria ser vista por 63 milhões de subscritores em menos de um mês. Em comunicado, a Netflix adianta que a série chegou ao top 10 de todos os países, excepto no Japão. A primeira temporada da produção conquistou ainda a liderança do top em 83 territórios, incluindo Portugal, Estados Unidos, Brasil e França.

Vista em 82 milhões de lares em apenas quatro semanas, "Bridgerton" bateu o recorde de "The Witcher" (76 milhões de lares). "Poder anunciar que 'Bridgerton' é agora a maior série de todos os tempos na Netflix é um sonho que se tornou realidade", frisou Jinny Howe, responsável da Netflix.

A popularidade da série refletiu-se também nas vendas dos livros de Julia Quinn. Em comunicado, a Netflix avança que, pela primeira vez, 18 anos depois do seu lançamento, a obra chegou ao top dos livros mais vendidos do The New York Times.

Na semana passada, a Netflix anunciou que a popular aposta baseada nos livros de Julia Quinn vai contar com uma segunda temporada, que será centrada no segundo volume da saga.

Com produção da Shondaland e da autoria de Chris Van Dusen, "a série segue Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), a irmã mais velha da poderosa família Bridgerton, enquanto entra no competitivo mundo matrimonial londrino, durante o Período da Regência", avança a Netflix.

"Na esperança de seguir as pisadas dos pais e encontrar um marido através do amor, os candidatos iniciais de Daphne parecem não ter defeitos. Mas quando o seu irmão mais velho começa a eliminar potenciais pretendentes, a publicação de rumores de alta sociedade escrita pela misteriosa Lady Whistledown ataca a reputação de Daphne. Até que entra em cena o cobiçado e rebelde Duque de Hastings (Regé-Jean Page), um solteiro comprometido, considerado o melhor partido pelas mães das debutantes. Apesar de afirmarem que não estão interessados um no outro, a atração que ambos sentem é inegável e os seus corações ficam ao rubro quando dão por si numa batalha de intelectos cada vez mais intensa, enquanto lidam com as expetativas da sociedade em relação ao seu futuro", acrescenta o serviço de streaming.

"Bridgerton" é descrita como uma série romântica sobre escândalos que conta "com humor inteligente e celebra a intemporalidade das longas amizades, das famílias em busca do seu percurso, e da busca por um amor invencível".