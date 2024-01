"Suits" continua a conquistar mais e novos fãs. Depois da chegada à Netflix, a série protagonizada por Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Meghan Markle e Sarah Rafferty viu a sua popularidade crescer e bateu novos recordes.

De acordo com o Hollywood Reporter, nos Estados Unidos, "Suits" tornou-se na série mais vista de sempre ao longo de um ano nos serviços de streaming, desde que a empresa Nielsen começou a medir audiências.

Segundo os dados revelados, a série da USA Network foi vista mais de 57,7 mil milhões de minutos em 2023, ultrapassando a marca histórica de "The Office", que conquistou 57,1 mil milhões em 2020, ano em que deixou de estar disponível na Netflix nos Estados Unidos.

A revista Variety relembra que todos episódios de "Suits" duram 83 horas, enquanto que as temporadas de "The Office" têm 73 horas. A duração poderá ter contribuído para a nova conquista do drama.

Segundo a empresa Nielsen, nos Estados Unidos, o consumo de produções dos serviços de streaming cresceu 21% no ano passado, com os espectadores norte-americanos a gastarem o equivalente a 21 milhões de anos a assistir a filmes, séries ou documentários.