As polémicas dentro da 'casa mais vigiada do país' continuam a dar que falar. No Twitter, em Portugal, os temas relacionados com o "Big Brother Famosos" ocupam os primeiros lugares do top dos assuntos mais comentados na rede social.

A hashtag #BBTVI tem-se destacado no ranking. A expulsão e os comentários de Bruno de Carvalho são os temas mais comentados.

A prestação de Jorge Guerreiro também tem dado que falar. Na gala do passado domingo, o cantor tornou-se no primeiro finalista do reality show da TVI.

Leia as reações: