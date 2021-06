O canal público holandês NPO1 legendou o hino da Alemanha de forma errada no arranque do jogo do Euro2020 entre a seleção germânica e a Inglaterra. Segundo o site RTLnieuws, o texto apresentado nos ecrãs contava com uma referência ao nazismo.

De acordo com a publicação, o verso "Deutschland, Deutschland, über alles / über alles in der Welt", do hino alemão, não é cantado desde o final da Segunda Guerra Mundial.

A Associated Press adianta que o canal já lamentou o erro. "O verso errado foi mostrado por acidente", frisou a NPO1, pedindo desculpa a todos os espectadores.

A Inglaterra, que tem como melhor registo dois terceiros lugares, qualificou-se esta terça-feira para os quartos de final do Euro2020 em futebol, ao vencer a tricampeã Alemanha por 2-0, no Estádio de Wembley, em Londres.