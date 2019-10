A nova temporada de "Casados à Primeira Vista" estreou no passado domingo, dia 13 de outubro, na SIC. No primeiro episódio, foram celebrados vários casamentos, tendo a concorrente Marta mostrado alguma insatisfação em relação ao seu par (Luís).

Segundo a revista Maria, Marta e Luís acabaram o relacionamento depois das gravações dos episódios da segunda temporada do programa da SIC. "Eles estiveram juntos algum tempo. A Marta já saiu do programa e já não tem nada com o Luís, cada um foi à sua vida", disse uma fonte próxima à publicação, adiantando ainda que a concorrente namorou com Dave, que participou na primeira edição.

Depois do final da primeira temporada "Casados à Primeira Vista", todos os casais que se conheceram no programa separaram-se.