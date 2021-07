"Cat People: Loucos Por Gatos" estreia-se esta quarta-feira, dia 7 de julho, na Netflix e promete agarrar os espectadores ao pequeno ecrã. A primeira temporada da nova série documental 'fofinha' do serviço de streaming conta com oito episódios.

"As pessoas que gostam de gatos são um grupo heterogéneo, mas têm em comum o amor pelos seus encantadores amigos felinos. Esta série documental revela as suas histórias", resume a plataforma, acrescentando que "os cães até podem ter a fama de serem os melhores amigos do homem, mas, para muitas pessoas, os gatos são parceiros igualmente fiéis — mesmo que, se lhes perguntássemos, eles não o admitissem".

Segundo a Netflix, "Cat People: Loucos Por Gatos" explora "a nossa fascinante relação com os gatos através das perspetivas de alguns dos mais admiráveis e surpreendentes amantes de gatos do mundo, desafiando os estereótipos negativos do que significa ser amante de gatos, enquanto revela as verdades fundamentais do que significa ter laços profundos com estas ferozes, independentes e misteriosas criaturas".