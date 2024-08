O Cat Video Fest nasceu em 2012, mas a sua popularidade tem aumentado de ano para ano. Esta semana, o festival de cinema apenas com vídeos e filmes de gatinhos fofinhos tornou-se viral nas redes sociais depois de uma reportagem especial da revista Variety.

Na reportagem, Ethan Shanfeld revela que assistiu a um "medley de 73 minutos de vídeos de gatos de todo o mundo". O "filme" foi exibido em mais de cem cinema nos Estados Unidos e no Canadá e conquistou milhares de espectadores.

De acordo com o jornalista, entre 3 e 4 de agosto, a edição de 2024 do festival arrecadou mais de 280 mil dólares, tendo duplicado a sua receita bruta de 2023. Este ano, a organização do evento entregou mais de 30 mil dólares a organizações.

À revista, Will Braden, o organizador do evento, contou que vê mais de 15 mil vídeos de gatos por ano, para "depois selecionar cerca de 200" para o festival. "Quando vês vídeos de gatos em casa, provavelmente não estás a arrecadar dinheiro para associações", frisou.