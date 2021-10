Catarina Furtado já recebeu vários convites dos canais privados, mas decidiu sempre continuar na RTP. Em entrevista ao Jornal Económico, a apresentadora explicou os motivos que a levaram a rejeitar desafios em novas estações.

"Nas diferentes vezes que já fui convidada senti-me sempre agradecida pela vontade de me quererem, mas cheguei (até agora) sempre à conclusão de que não desvalorizo de todo a questão da liberdade, do exercício do que é conteúdo de serviço público que, independentemente de eu também gostar de puro entretenimento, não acho que seja o vale tudo e tenho muito bem noção daquilo que não me apeteceria fazer por mais audiência que tivesse", frisou.

"No entanto, há sempre margem para mudar e sou muito a favor de mudanças que nos agitem e acho que a minha versatilidade também se coaduna, mas têm de ser mudanças que não prejudiquem a minha estabilidade emocional, que não exijam ‘fingimento’ de que está tudo bem", acrescentou Catarina Furtado ao jornal.