"The Voice Portugal" regressa à RTP1 no dia 22 de setembro. A nova temporada vai contar com Sónia Tavares, Fernando Daniel, Sara Correia e Nininho Vaz Maia com jurados.

"Com apresentação de Catarina Furtado, está tudo preparado para a nova temporada do 'The Voice Portugal'. Acendem-se as luzes e este palco volta a estar pronto para receber vozes incríveis", frisa o canal em comunicado.

Para a apresentadora, "esta edição do 'The Voice Portugal' tem os ingredientes todos especiais e mais uns quantos que ninguém está à espera porque vão aparecer candidatos absolutamente inesperados de todos os cantos e faixas etárias".

"As novas regras acicatam os mentores e o Nininho, que saltou da piscina dos pequeninos para a dos grandes, vem com a garra toda e juntamente com o Fernando Daniel deixam bem claro que não ocupam aquelas cadeiras para perderem. As nossas musas, Sara Correia e a Sónia Tavares são maravilhosas e comovem-se com tanto talento! Eu tenho muito orgulho em continuar a apresentar este formato que une todas as pessoas", acrescenta Catarina Furtado.