"Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics" é um destaques de maio da Netflix e tem estreia marcada para o dia 11. O documentário vai revelar "histórias reais de 'mocas' de célebres atores, humoristas e músicos", avança o serviço de streaming.

"Dramatizações interpretadas por estrelas e animações surreais dão vida às suas alucinações. O filme explora prós, contras, história, futuro, ciência, impacto na cultura popular e possibilidades cósmicas dos alucinogénios. Também serve de guia não oficial para a utilização destes compostos que alteram a consciência e ajuda a derrubar os mitos assustadores das décadas passadas, na era dos 'After School Specials'", acrescenta a Netflix.

Segundo o serviço de streaming, o documentário aborda algumas grandes questões: "será que as drogas psicadélicas têm um papel a desempenhar no tratamento de doenças mentais? Será que nos fazem saltar da janela? Precisaremos mesmo apenas de amor? As árvores falam?".