"Kaos" chegou no final de agosto à Netflix e rapidamente conquistou o top diário da Netflix em todo o mundo. Criada por Charlie Covell, a série protagonizada por Jeff Goldblum decorre num mundo moderno alternativo onde Zeus ainda governa e onde os deuses se misturam com os humanos.

Apesar do sucesso, o serviço de streaming ainda não renovou "Kaos" para uma segunda temporada. Em entrevista à edição britânica da Cosmopolitan, o criador sublinhou que "a Netflix tem apoiado muito" a série.

"Acho que tudo é possível (...) O meu sonho era fazer três temporadas. Tenho muitas ideias e uma forte noção do que gostaria de fazer", frisou Charlie Covell ("The End of the F**king World"), acrescentando que há mais histórias do Olimpo, do mundo e do submundo para contar.

"Também não queria fazer um final que fosse de total suspense. Espero que seja satisfatório como uma primeira temporada por si só, e sempre há esperança para mais. Porque adoraria fazer mais e voltar a trabalhar com aqueles atores e com aquela equipa. Foi um sonho que se tornou realidade", rematou.

Em "Kaos", os deuses gregos ainda controlam o mundo

"Zeus goza do seu estatuto de rei dos deuses há muito tempo, até que, certa manhã, descobre uma ruga na testa. Dominado pela neurose, deixa-se levar num percurso paranoico. Zeus acredita que a sua queda se aproxima — e começa a ver sinais disso em todo o lado", resume a Netflix.

Já Hades, o deus do submundo, que era o confiável irmão de Zeus, está a perder lentamente o controlo do seu reino das trevas. Hera (Janet McTeer), rainha dos deuses, exerce o seu domínio sobre a Terra e Zeus, ao seu estilo muito próprio. Mas o seu poder e a sua liberdade estão ameaçados pela paranoia crescente de Zeus, forçando-a a agir. Entretanto, Dionísio (Nabhaan Rizwan), o filho rebelde de Zeus, está descontrolado e preste a entrar numa disputa cósmica com o pai.

"Na Terra, as pessoas querem mudanças, mas Poseidon (Cliff Curtis), deus do mar, das tempestades e dos terramotos (e cavalos), está mais preocupado com o tamanho do seu iate e o local da próxima festa. O bem-estar dos meros mortais não lhe interessa. Infelizmente para os deuses, alguns destes mortais começam a aperceber-se disso mesmo", adianta a sinopse.

Os mortais — Riddy (Aurora Perrineau), Orpheus (Killian Scott), Caneus (Misia Butler) e Ari (Leila Farzad) — vêm de diversos contextos e estão todos cosmicamente ligados pela batalha contra Zeus. Cada um tem um papel singular a desempenhar, mas um deles poderá estar destinado a derrubar os deuses.