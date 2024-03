Chance Perdomo, ator fez parte do elenco das séries "Geração V" ou "As Arrepiantes Aventuras de Sabrina", morreu este sábado, dia 30 de março, depois de sofrer um grave acidente de mota. O norte-americano, que também nos filmes da saga "After", tinha 27 anos.

A notícia foi confirmada pelo agente do ator à revista Variety. No comunicado, o representante de Chance Perdomo adianta que "as autoridades informaram que nenhuma outra pessoa esteve envolvida" no acidente.

Em "Geração V", spin-off de "The Boys" da Amazon Prime Video, o ator vestiu a pele de Andre Anderson. Em comunicado, os produtores da da série recordam o ator como "um artista incrivelmente talentoso e uma pessoa adorável". "Escrever sobre ele no passado não faz sentido", frisam.

O ator interpretou ainda a personagem Landon nos filmes "After - Depois do Desencontro" (2021), "After - Depois da Promessa" (2022) e "After: Depois de Tudo" (2023). Já em "As Arrepiantes Aventuras de Sabrina", da Netflix, Chance Perdomo interpretou Ambrose Spellman.