"Um Amor Como Nos Filmes" é o próximo k-drama da Netflix. A série protagonizada por Choi Woo-shik, que fez parte do elenco do filme "Parasitas" (2019), e Park Bo-young ("Daily Dose of Sunshine") estreia-se a 14 de fevereiro no serviço de streaming.

A primeira temporada vai seguir a história de Ko Gyeom (Choi Woo-shik) e Kim Mubee (Park Bo-young (Daily Dose of Sunshine). "Gyeom, um cinéfilo apaixonado que se tornou crítico de cinema, reencontra Mubee, uma jovem realizadora com um passado complexo. Apesar de terem estado atraídos um pelo outro no passado, um incidente inesperado afastou-os — até que o destino os junta novamente, obrigando-os a enfrentar feridas antigas e novas faíscas", adianta a Netflix.

"Um Amor Como Nos Filmes" conta com realização de Oh Choong-hwan, responsável por "Big Mouth: De Vigarista a Vingador", do Dinsey+, e guião de Lee Na-eun. "Juntos, criam uma história que capta a essência da juventude e da jornada agridoce de crescimento, cheia de amor e humor", frisa o serviço de streaming.

A série conta ainda com Lee Jun-young ("Badland Hunters") no papel de Hong Si-jun, um aspirante a músico e melhor amigo de Gyeom, e Jeon So-nee ("Parasyte: Cinza") como Son Ju-a, uma argumentista e ex-namorada de Si-jun.