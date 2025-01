Glenn Close não esquece como ficou 'tão furiosa' com a mudança do final de "Atração Fatal" (1987).

Durante uma conversa no programa de Drew Barrymore sobre os melhores momentos da carreira, a atriz recordou a batalha para defender a integridade da sua personagem Alex Forrest, que perseguia obsessivamente Dan Gallagher (Michael Douglas) e a sua família depois de terem um caso extra-conjugal durante a ausência da sua esposa (Anne Archer).

No final como estava escrito, Alex atacava Dan com a faca da cozinha e depois usava-a para se matar, na prática incriminando-o: as suas impressões digitais estavam na faca e ele ia parar à prisão.

“Quando testaram [o filme], o público odiou-a tanto se se meter entre aquela pequena família perfeita – mesmo que ele tenha traído a sua adorável esposa – que sentiu que precisava ser ainda mais punida”, contou Glenn Close a Drew Barrymore (citada pelo Decider).

Foi assim que, seis meses após a rodagem, o estúdio disse a Glenn Close que queria refazer o final para que Alex voltasse mais uma vez e atacasse a esposa de Dan antes de haver mais uma luta e ser morta.

A atriz não concordava com a mudança.

“A pesquisa que fiz - esta é uma mulher que foi abusada pelo pai. Ela ter-se-ia suicidado antes de matar. Ela não era uma psicopata”, explicou.

E aprofundou: "Portanto, quando vieram ter comigo e disseram ‘Não, não. Ela vai atacar a esposa’, eu disse, ‘Não vou fazer isso. Esta mulher não é assim.’”

Glenn Close recordou que defendeu apaixonadamente a sua causa numa reunião com o realizador Adrian Lyne, um produtor e com Michael Douglas, onde este último assumiu que estava mais interessado no sucesso comercial do que na integridade de Alex.

“Estava a dizer ‘E se fosse contigo?! E se fosse a tua personagem?! O que farias!’”, recordou.

“Fiquei tão furiosa! E ele disse: ‘Ei, querida. Sou uma prostituta.’”, contou.

Quem viu "Atração Fatal", sabe que Glenn Close perdeu a batalha.

E recordou o momento a Drew Barrymore: "Telefonei a um dos meus grandes amigos na altura e ele disse: ‘Deixaste clara a tua posição. Agora tens de seguir a equipa."

Nos extras da edição DVD foi revelado que o telefonema foi com William Hurt, com quem trabalhou em "Os Amigos de Alex" (1983).

Alex Forrest tornou-se a mulher mais odiada da América e uma das grandes vilãs do cinema: "Atração Fatal" transcendeu as salas de cinema e tornou-se um muito debatido marco cultural.

Apesar de ter sido nomeada para o Óscar de Melhor Atriz pelo seu trabalho, Glenn Close disse em várias entrevistas que interpretou uma mulher muito frágil e perturbada, mas não uma vilã ou psicopata, mas também reconheceu que o filme não teria sido o grande sucesso que foi ou o fenómeno cultural sem o novo final.

Dava aos espectadores "uma sensação de catarse, uma esperança de que, de alguma forma, a unidade familiar sobreviveria ao pesadelo", disse numa conferência em 2018 na Universidade de Oxford.