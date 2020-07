"Para reconquistar a sua ex-namorada, um adolescente começa a vender drogas online e torna-se um dos dos maiores traficantes da Europa": este é o ponto de partida de "How to Sell Drugs Online (Fast)". A segunda temporada da série estreou no passado dia 21 de julho na Netflix e já entrou para o top diário dos conteúdos mais vistos pelos espectadores em Portugal.

A série alemã para jovens adultos segue a história de sucesso da equipa MyDrugs. Na segunda temporada, "os três amigos Moritz, Lenny e Dan têm de descobrir como vender drogas online… ainda mais rápido. O seu negócio está a crescer exponencialmente e o trio mal consegue satisfazer a procura. Mas também há mudanças nas suas vidas pessoais: Lisa começa a suspeitar do estranho comportamento de Moritz, Dan está determinado a provar ao pai que se consegue desenvencilhar sozinho, e Lenny envolve-se num romance online com uma misteriosa programadora chamada 'xKira7'2", avança a Netflix.

"Enquanto Moritz forma sozinho vários acordos para o negócio nos Países Baixos e se envolve numa rede de mentiras, também enfrenta a primeira crise na sua relação, entra no ano de finalista na escola secundária, tenta arranjar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, e descobre que os seus parceiros holandeses são gângsters corruptos. Como se não bastasse, a polícia está a investigar a morte de Buba, mas a família extremamente estranha deste também está a começar a fazer perguntas", resume o serviço de streaming.