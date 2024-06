"Clãs da Galiza" chegou no passado dia 21 de junho à Netflix. Na semana de estreia, a série espanhola conquistou o primeiro lugar do top do serviço de streaming em Portugal, ultrapassando "Bridgerton".

Na série, uma advogada chamada Ana instala-se na pequena localidade de Cambados. "A sua presença não passa despercebida a ninguém incluindo a Daniel, o filho de um importante traficante de droga que assumiu o leme dos negócios do clã Padín enquanto o pai está preso", resume o serviço de streaming.

"Apesar da larga experiência adquirida num dos melhores escritórios de advogados de Madrid, Ana decide começar de novo em Cambados com um objetivo em mente: ajustar contas com o seu passado", acrescenta a Netflix.

A primeira temporada da série conta com sete episódios.