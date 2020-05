Depois de duas semanas em quarentena, os concorrentes entraram na "casa mais vigiada do país". A edição especial de 20 anos do "Big Brother" estreou este domingo, dia 10 de maio, depois de "Jornal da Noite", na TVI.

Apesar de ter conquistado mais espectadores do que nas galas especiais do "BB Zoom", o arranque da nova edição do reality show não conseguiu bater "Quem Quer Casa com o Agricultor", da SIC. Segundos os dados da Gfk, a primeira parte do programa - "Big Brother - A Casa" - registou 22% de share, enquanto que o arranque do reality show da SIC conquistou 25,8%, sendo visto por cerca de um milhão de 363 mil espectadores.

O arranque do programa apresentado por Cláudio Ramos foi acompanhado por uma média de um milhão e 208 espectadores, entrando no top 5 dos programas mais vistos do dia.

Nos blocos seguintes, "Quem Quer Namorar com o Agricultor – As Aventuras" somou 27,7% de share, "Quem Quer Namorar com o Agricultor? III - As Aventuras - Especial" registou 27,6% e "Quem Quer Namorar com o Agricultor? III - A Escolha - Especial" ficou-se pelos 27,2%.

Já "Big Brother - A Expulsão" registou 24,9% de share e"Big Brother – As Nomeações" conquistou 26,9%". A parte final da gala de domingo, "Big Brother – Ligação à Casa", registou 19% de share.