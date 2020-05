A atriz e radialista Daisy Lúcidi, de 90 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 7 de maio. A atriz brasileira tinha testado positivo à COVI-19 e estava internada num hospital do Rio de Janeiro.

O site G1 lembra que Daisy Lúcidi fez parte do primeiro elenco de atores da Rádio Globo e estreou-se no pequeno ecrã em 1960. Na rádio, a atriz esteve à frente do programa "Alô Daisy" durante 46 anos.

Ao longo da carreira, Daisy Lúcidi participou em novelas como "Homem Proibido", "Supermanoela", "Bravo" "Paraíso Tropical", "Babilônia" e "Passione".