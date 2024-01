"Bom Dia, Verônica" estreou-se em 2020 e rapidamente conquistou fãs um pouco por todo o mundo. A terceira e última temporada da série brasileira chega a 14 de fevereiro à Netflix.

A produção segue Verônica Torres, uma mãe de dois filhos e funcionária da Delegacia de Homicídios de São Paulo, onde vive uma rotina burocrática, dentro do sistema.

"Quem é Doúm?" Este será fio condutor da terceira e última temporada, adianta a Netflix. "Enquanto procura o terceiro irmão, Verônica investiga o orfanato onde Brandão e Matias cresceram. Numa pequena cidade, ela conhece Jerônimo, um criador de cavalos milionário, e a sua mãe Diana, uma bela e misteriosa mulher que esconde segredos sobre o passado macabro do local", resume a sinopse.

Contudo, quando a máfia coloca a família de Verônica em perigo, ela tem de entrar numa corrida contra o tempo. Sem saída possível, ela arrisca tudo numa perseguição perigosa da qual pode não sair com vida.

A série é protagonizada por um trio de atores conhecido do público português, pelas suas participações em novelas brasileiras transmitidas pela SIC: Tainá Muller ("Babilônia" e "O Outro Lado do Paraíso"), Camila Morgado ("Avenida Brasil", "Babilônia" e "Malhação: Vidas Brasileiras") e Du Moscovis ("Pedra sobre Pedra", "Sítio do Picapau Amarelo", "Alma Gémea" e "O Sétimo Guardião").