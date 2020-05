Piers Morgan, popular e controverso apresentador britânico, revelou nas redes sociais que teve sintomas associados à COVID-19, tendo já realizado o teste. Por "precaução", a estrela do "Good Morning Britain" vai afastar-se do pequeno ecrã até receber os resultados do teste.

No Twitter, o apresentador do canal britânico ITV explicou que teve sintomas leves, frisando que é importante ter muita cautela.

Esta segunda-feira, dia 4 de maio, o talk show "Good Morning Britain" foi conduzido por Ben Shephard e Susanna Reid.