Apesar de a quinta temporada de "Black Mirror" só estrear esta quarta-feira, dia 5 de junho, o criador da série, Charlie Brooker, já está a pensar no futuro. Em entrevista ao Yahoo!, o britânico revelou que tem um desejo para a sexta temporada.

"Devíamos ter alguém no elenco como o Barack Obama, ele era bom", confessou. Já a produtora Annabelle Jones sugeriu que o antigo Presidente dos Estados Unidos participasse numa nova versão do primeiro episódio da primeira temporada ("The National Anthem").

Miley Cyrus será uma das estrelas dos novos episódios. Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport e Ludi Lin também fazem parte do elenco da quinta temporada.

"Vive três novas histórias do genial Charlie Brooker e da produtora executiva Annabel Jones", avança a Netflix.

Veja o trailer:

A antologia de ficção científica explora um distorcido futuro próximo onde as maiores inovações tecnológicas da humanidade colidem com os seus instintos mais sombrios.