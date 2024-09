Foi anunciado o elenco da sétima temporada de "Black Mirror".

Atualmente em rodagem, a sombria série de antologia criada por Charlie Brooker regressa à Netflix em 2025 com seis episódios.

Recentemente nomeado para os Óscares por "Os Excluídos", Paul Giamatti destaca-se na lista, juntamente com nomes como Awkwafina, Emma Corrin, Issa Rae, Tracee Ellis Ross, Chris O’Dowd e Peter Capaldi.

Como é habitual, não há informação sobre os episódios e as personagens, com uma exceção: os atores Cristin Milioti, Billy Magnussen, Jimmi Simpson, Milanka Brooks e Osy Ikhile regressam aquela que será a primeira verdadeira sequela "Black Mirror", a do o famoso e premiado “USS Callister”, o primeiro episódio da quarta temporada.

Já Rashida Jones, que escreveu o episódio “Nosedive” para a terceira temporada, regressa, mas à frente das câmaras.

O elenco inclui ainda Patsy Ferra ("Firebrand"), Lewis Gribben ("Blade Runner 2099"), Siena Kelly ("Domino Day"), Rosy McEwen ("Blue Jean"), Paul G. Raymond ("Horrible Histories"), e Harriet Walter ("Succession").

VEJA O ANÚNCIO NADA CONVENCIONAL DO REGRESSO DA SÉRIE.