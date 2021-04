"Cristina ComVida" estreou-se no final março na TVI e ainda não conseguiu liderar audiências no horários. Em entrevista à TV 7 Dias, a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da estação de Queluz de Baixo frisou que irá manter o formato "até achar que tem caminho".

"Há aqui uma coisa de que eu tenho pena: o que eu faço aqui, as pessoas já viram na SIC. O que é certo é que aquele programa foi inspirado na ideia que era deste projeto. E este é um horário muito complicado. Não corre bem? Daqui a um tempo, se eu achar que este programa ou não é deste horário ou tem de acabar ou tem de mudar, mudo", sublinhou Cristina Ferreira à publicação.

"Não tenho problema nenhum com isso. O que é certo é que as pessoas já querem que eu acabe com o programa ou que eu o destrua ou o mude. Vou manter até eu achar que tem caminho", rematou.