A TVI estreou no passado sábado, dia 6 de janeiro, a nova edição de "Dança com as Estrelas". O programa é apresentado por Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo.

Na sua conta no Facebook, Ana Bola comentou a estreia da nova aposta da TVI. "Vou opinar. Aquele rapaz brasileiro [Bruno Cabrerizo] que apresenta o programa das danças com a Cristina não tem muito jeito para aquilo. Nem muito nem pouco. Não havia mais ninguém?", escreveu a atriz nas redes sociais.

"O que é certo é que o programa perdeu para a SIC. Há apostas muito mal apostadas...", acrescentou Ana Bola.