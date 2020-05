Este momento é o culminar da esquizofrenia de Thomas, mas também do luto pela morte da mãe. Quando o seu irmão Dominick, pedra basilar da família, chega ao hospital, tudo se torna ainda mais intrigante: este decide seguir os desejos de Thomas e não assina os papéis para os médicos lhe coserem a mão.

A partir daqui, "I Know This Much is True" é uma parede emocional, que vamos destruindo murro a murro, enfraquecendo-nos e deixando-nos voláteis no mundo desgraçado dos dois irmãos. Quando, num "flashback", a mãe entrega a Dominick as memórias do seu avô, e este pede a Nedra Frank (Juliette Lewis) para traduzir de italiano para inglês, sente-se que a miséria só terá tendência para se agravar.

Criando uma proximidade desconfortável através do recurso a grandes planos, que servem para mascarar a presença de dois Ruffalo em cena, o realizador consegue transportar-nos imediatamente para a consciência e emoção das personagens.

Ao mesmo tempo, tudo isto também dá espaço para apreciar a excelência de Mark Ruffalo. Enquanto Thomas é encaminhado para uma prisão de alta segurança, Dominick protesta veemente. O ator, frágil e íntimo, agastado e prestes a sair derrotado, perde a compostura e incita-nos com visceralidade para o apoiarmos a defender o seu irmão indefeso. Agitando-nos e fazendo-nos esquecer que... Thomas e Dominick são o mesmo actor.

Com um início prometedor, "I Know This Much is True" não parece deixar margem para sonhos idílicos e esperanças risonhas. A saúde mental, a economia, o sistema prisional e um livro por traduzir, prendem estes dois irmãos ao sofrimento. E nas nossas quarentenas, podemos precisar de uma janela aberta para espairecer.

4/5