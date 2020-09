Danna Paola ficou especialmente conhecida ao vestir a pele de Lucrecia na série "Elite", da Netflix. Depois de três temporada, a jovem atriz decidiu abandonar o elenco da produção espanhola, apesar do sucesso da sua personagem junto dos espectadores.

Nas redes sociais, vários fãs especularam sobre os motivos da saída de Danna Paola. Depois de vários rumores e perguntas dos espectadores, a jovem atriz e cantora revelou o porque é que decidiu abandonar "Elite".

"O meu coração ficou apertado, sinto a falta dos meus colegas. Tomei a decisão de não estar na quarta temporada para me dedicar a 100% à música este ano. Para mim era uma coisa ou outra, porque sou muito perfeccionista", explicou a artista, que tem lançado novos singles nos últimos meses.

Na semana passada, dia 11 de setembro, a mexicana de 25 anos lançou o tema "Me, Myself", uma parceria com Mika, conhecido por sucessos como "Grace Kelly", "Relax, Take It Easy" ou "Happy Ending". "O novo single apresenta uma das artistas mexicanas mais reconhecidas do momento, Danna Paola, ao lado de uma estrela internacional com uma trajetória repleta de êxitos, Mika, num dueto pleno de sentimento, uma letra profunda e um vídeo que nos fala ao coração", frisa a Universal Music em comunicado.