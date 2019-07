Considerada uma das séries mais complexas da atualidade, "Dark" regressou a 21 de junho, à Netflix. A segunda temporada da produção alemã, criada por Baran Bo Odar e Jantje Fries, acompanha os vários desaparecimentos que têm abalado a pequena vila de Winden, na Alemanha.

No IMDB, a produção do serviço de streaming conquistou esta semana o primeiro lugar entre as séries mais populares do momento - "Dark" lidera o top "Most Popular TV Shows", seguida por "Chernobyl", "Black Mirror" e "Stranger Things".

No site Rotten Tomatoes, a série alemã também ocupa o primeiro lugar no ranking "Top TV Shows - Most Popular TV on RT". Nos comentários, os fãs elogiam os novos episódios e classificam com 99% a série (escala de 0 a 100).