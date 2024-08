"Sunny" chegou a 10 de julho na Apple TV+ e, um mês após a estreia, continua a dar que falar e a conquistar novos espectadores. Segundo o site FlixPatrol, a série é uma das mais vistas das últimas semanas no serviço de streaming, ficando apenas atrás de "Presumível Inocente".

A primeira temporada da série baseada no livro de Colin O'Sullivan de 2018, "The Dark Manual", é protagonizada por Rashida Jones, que veste a pele de Suzie, uma norte-americana que mora em Kyoto, no Japão, e cuja vida muda radicalmente quando o seu marido e o seu filho desaparecem num misterioso acidente de avião.

"Como conforto, Suzie ganha a Sunny, um dos novos robôs domésticos fabricados pela empresa do seu marido. Embora Suzie inicialmente resista às tentativas de Sunny de preencher o vazio na sua vida, elas gradualmente formam uma amizade inesperada. Juntas, descobrem a verdade sobre o que aconteceu com a família de Suzie e se envolvem perigosamente num mundo que Suzie nunca soube que existia", resume a Apple TV+.

Além dos elogios dos espectadores, "Sunny" tem conquistado boas notas junto da crítica. "Este thriller de comédia movido por robôs parece uma porcaria… e é realmente excelente", destaca o The Guardian, atribuindo quatro estrelas à série.

O jornal frisa ainda que a "sinopse é terrível" e que a série parece "uma porcaria enfiada nas estreias de verão". Porém, a história surpreende: "Não erra em nada".

Já a revista Time destaca as personagens. "Juntas, Suzie, Mixxy (Annie the Clumsy) e Sunny têm uma camaradagem que é única entre os muitos estudos sobre amizade feminina na TV — e não apenas porque uma delas é um robô. Se os espectadores voltarem para a segunda temporada, será graças aos personagens", escreve a publicação.