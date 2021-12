David Carreira foi o convidado especial da emissão deste domingo, dia 26 de dezembro, do "The Voice Portugal". No palco do programa de talentos, o músico cantou com todos os concorrentes.

Para a atuação especial, o artista preparou um medley especial com os temas "In Love", "Anda Comigo", "Primeira Dama", "O Problema É Que Ela É Linda" e "Festa".

"O David Carreira está a comemorar 10 anos de carreira e veio fazer a festa ao 'The Voice Portugal', acompanhado pelos candidatos que participaram na primeira gala do programa", resumiu a produção do programa nas redes sociais.

Veja o vídeo.