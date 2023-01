O filme estreia-se na plataforma no dia de São Patrício, coincidindo com o lançamento do novo álbum dos U2, "Songs Of Surrender" – uma compilação de 40 canções da banda.

"Com estes dois músicos dos U2, o realizador vai viver experiências em Dublin e assistir a um concerto completamente diferente de qualquer outro feito pela banda anteriormente", adianta o serviço de streaming em comunicado.

Segundo o Disney+, "Bono e The Edge: A Sort of Homecoming, com David Letterman" combina as "filmagens de um concerto com as de uma viagem de aventura, e conta com muitas participações de Bono e The Edge, bem como com o humor de Letterman ao longo de todo o filme".

Além de incluir o concerto, este documentário especial vai focar-se na relação entre Bono e The Edge e no modo como a amizade resultou numa das parcerias em escrita de músicas mais marcantes na história do rock and roll. O filme foi gravado em Nova Iorque e Los Angeles e, claro, em Dublin, na Irlanda.

Veja o teaser:

"Bono e The Edge são a força por trás de uma das bandas mais proeminentes e influentes da história do rock and roll, e temos a honra de trazer para uma audiência mundial, através do Disney+, uma abordagem verdadeiramente íntima sobre como tudo começou, a amizade e o processo criativo", sublinha David Letterman em comunicado.

"Eles fizeram de guias, apresentaram-me aos seus amigos músicos e tocaram algumas das suas maiores canções numa pequena sala de concertos", conta.