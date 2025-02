Os U2 partilharam nas redes sociais uma mensagem, com uma música tocada ao piano, de apoio à Ucrânia e a Volodymyr Zelensky para assinalar os três anos desde o início da guerra no país.

No vídeo, a banda lê o poema "My Friendly Epistle", deTaras Shevchenko. Na publicação no Instagram, Bono revelou que, juntamente com The Edge, enviou originalmente a gravação a Zelensky em 2022.

"O Edge e eu enviámos a leitura acima e a peça de piano ao Presidente Zelensky (que conhecemos antes de ser Presidente) nos dias seguintes à invasão da Ucrânia pela Rússia. O poema é de Taras Shevchenko – o grande poeta do século XIX – que definiu o que é ser ucraniano para muitos. Todos aqueles que acreditam na liberdade e sentem o perigo em que nós, europeus, nos encontramos neste momento não dormem tranquilos neste terceiro aniversário da invasão", escreveu Bono.

"Teremos mais a dizer sobre isto e outras perplexidades em breve", rematou.

A Ucrânia assinala hoje o terceiro aniversário do início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, que desencadeou uma guerra com um balanço de perdas humanas e materiais ainda por fazer.

Três anos depois de as sirenes terem soado pela primeira vez em Kiev e um pouco por todo o país, os ucranianos têm dúvidas sobre a continuidade do apoio dos aliados.

Veja o vídeo: