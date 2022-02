A 'casa' do "Big Brother Famosos", da TVI, recebeu novos concorrentes este domingo, dia 27 de fevereiro. A segunda temporada do reality show conta com 13 concorrentes.

Marco Costa, pasteleiro e ex-concorrente de "A Casa dos Segredos", foi o primeiro concorrente a entrar na 'casa mais vigiada do país'. A influencer La Vie de Marie foi a segunda participante a ser apresentada por Cristina Ferreira e rapidamente conquistou os espectadores - no Twitter, o nome da jovem chegou ao primeiro lugar do top dos assuntos mais comentados.

Conheça os concorrentes:

Marco Costa, 31 anos

La Vie de Marie, 20 anos

Nuno Graciano, 53 anos

Miguel Azevedo, 35 anos

Bruna Gomes, 26 anos

Daniel Kenedy, 48 anos