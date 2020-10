Uma semana depois, a dupla Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira vai voltar a reencontrar-se em "Dia de Cristina". Esta semana, o programa da TVI vai para o ar esta quinta-feira, dia 15 de outubro, a partir das 10h00.

No final da emissão desta quarta-feira do "Você na TV", o apresentador revelou que vai estar no programa de Cristina Ferreira durante a tarde, entre as 18h00 e as 19h00.

"Amanhã será 'Dia de Cristina', não haverá 'Você na TV'. Eu vou aparecer no 'Dia de Cristina' entre as seis e as sete horas...portanto, já sabe, amanhã estarei de novo com a Cristina na fase final do programa", explicou Manuel Luís Goucha.