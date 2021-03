O Disney Plus chegou aos 100 milhões de subscritores pagos, anunciou o CEO da Disney Bob Chapek esta terça-feira (9).

O número histórico foi alcançado 16 meses após o seu lançamento inicial nos EUA, Canadá e Holanda, e três anos antes da primeira projeção do estúdio: em novembro de 2019, o serviço avançava com 60 milhões a 90 milhões para o ano fiscal de 2024.

A sua concorrente mais forte, a Netflix, ultrapassou recentemente os 200 milhões de subscritores em todo o mundo.

O serviço de streaming Disney Plus é o “ecossistema” das criações das marcas Disney, Pixar, Marvel e National Geographic: integra conteúdo de todo o catálogo cinematográfico e televisivo dos estúdios Disney e as produções dos universos Marvel, bem como as do estúdio 20th Century Fox, que o império do Rato Mickey adquiriu em 2019, encaixando assim as produções "Star Wars", séries como "Os Simpsons" e clássicos do cinema como "Avatar", "Música no Coração", "Sozinho em Casa" ou "A Idade do Gelo".

Desde fevereiro tornou-se mais abrangente com a área Star, com conteúdos para públicos de todas as idades com conteúdo parental (séries como "Anatomia de Grey", "Perdidos", "Prison Break", "Donas de Casa Desesperadas", "Scandal" ou "Family Guy", filmes como "A Favorita", "Três Cartazes à Beira da Estrada", "O Grande Budapeste Hotel" ou "Um Sonho de Mulher").

Além de todas estas marcas, há vários filmes e séries de produção exclusiva, com destaque para os imensamente populares "The Mandalorian" e "WandaVision", além de filmes previstos para os cinemas que têm vindo a ser lançados na plataforma por causa da pandemia, como a nova versão de "Mulan", e as animações "Soul" e "Raya e o Último Dragão" (a última com preço "premium").

O responsável da Disney não escondeu o entusiasmo com o marco histórico e promete mais.

"O enorme sucesso do Disney +, que já ultrapassou 100 milhões de subscritores, inspira-nos a ser ainda mais mais ambiciosos e a aumentar significativamente o nosso investimento no desenvolvimento de conteúdos de elevada qualidade. Efetivamente, estabelecemos uma meta de mais de 100 novos títulos por ano, e isso inclui Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars e National Geographic. O nosso negócio diretamente ao consumidor é a principal prioridade da empresa e a nossa robusta diversidade de conteúdo continuará a alimentar o seu crescimento", destacou Bob Chapek em comunicado.

O Disney+ custa 8,99€ por mês ou 89,90€, por ano (para quem já era subscritor antes do aparecimento da área Star, o preço do serviço só será atualizado na próxima renovação de subscrição e para quem já era subscritor mensal o preço manter-se-á o mesmo durante seis meses).