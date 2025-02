Na quarta-feira, a Disney divulgou lucros trimestrais mais elevados, registando receitas maiores vindas do seu negócio de streaming, à medida que prevê o lançamento ainda este ano de um produto importante da ESPN [canal de desporto].

A gigante do entretenimento, que aumentou os preços das subscrições de streaming, apontou o sucesso de “Vaiana 2” e outros sucessos de bilheteira como impulsionadores da receita, enquanto a dos parques de diversões foi prejudicada pelos furacões nos EUA.

Os lucros foram de 2,6 mil milhões de dólares (2,51 mil milhões de dólares), um aumento de 34% em relação ao nível do ano anterior, com um aumento de cinco por cento nas receitas, para 24,7 mil milhões de dólares (23,84 milhões de euros).

Além de "Vaiana 2", que gerou mais de mil milhões de dólares em vendas de bilhetes por todo o mundo, a Disney elogiou "Divertida-Mente 2", "Deadpool & Wolverine" e "Mufasa: O Rei Leão" como outros sinais de enorme vitalidade na atividade do estúdio.

Em streaming, área vigiada de perto pelos analistas, o declínio nos números internacionais alimentou uma queda geral no número de subscritores do Disney+.

Mas a empresa obteve receitas mais elevadas por subscritor tanto na parte doméstica como na internacional do Disney+ após os aumentos de preços.

Os executivos disseram que estavam satisfeitos com o desempenho geral.

"Recentemente, aumentámos significativamente os preços e esperávamos que a rotatividade fosse significativamente maior", disse o presidente-executivo da Disney, Bob Iger, numa teleconferência com analistas.

"Acontece que apresentámos números melhores do que esperávamos."

Mas a Disney projetou um declínio “modesto” no número de subscritores do Disney+ em comparação com o primeiro trimestre.

A Disney está focada no lançamento no outono de um novo produto da ESPN que visa tornar o produto desportivo um ponta de lança do negócio, disse Iger.

A nova oferta terá um “elevado grau de adaptabilidade e personalização” e “é claro, a inclusão, em última análise, de alguma forma de apostas e fantasia”, disse Iger.

Iger descreveu o novo produto como uma “proposta de consumo bastante atraente” para os viciados em desporto.

“Estamos ligados 365 dias por ano, 24 horas por dia”, disse Iger. "Portanto, se se é um fã de desporto, não se trata de um dia de evento de boxe ou de um dia de futebol. Trata-se de desporto todos os dias do ano e todas as horas do dia."

Na sua divisão de parques de diversões, a Disney aumentou as receitas, mas reduziu os lucros. Por causa do furacão Milton, a Disney fechou o Walt Disney World Resort na Flórida durante um dia e cancelou um cruzeiro.

A empresa estimou o impacto dos furacões no trimestre em cerca de 120 milhões de dólares (115,81 milhões de euros).

A Disney confirmou as principais metas para o ano fiscal de 2025, incluindo conseguir 15 mil milhões de dólares em dinheiro (14,48 milhões de eurs) graças às suas operações.

Ainda na quarta-feira, as ações caíram 1,5% nas transações ao início da tarde.