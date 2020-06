Na emissão deste domingo, dia 14 de junho, de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha", Ricardo Araújo Pereira contou com uma aliada, a Dona Custódia, a cadela do humorista.

No programa da SIC, Dona Custódia foi uma das estrelas da noite e "ajudou" Ricardo Araújo Pereira durante a entrevista a André Silva, deputado do PAN (Pessoas-Animais-Natureza).

"Trago sempre um elemento da sua base de apoio", brincou o humorista. "Fiel eleitora", gracejou André Silva.

Veja aqui a entrevista.