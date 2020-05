Em 2018, Hannah Gadsby conquistou os espectadores com o seu especial de stand-up "Nanette", que está disponível na Netflix. O espetáculo venceu vários prémios, incluindo um Emmy e um GLAAD Award. Já o novo espetáculo, "Douglas", chega a 26 de maio.

"Tendo criado uma expectativa altíssima em torno de si própria para o número que se segue, intitulou o seu segundo e difícil espetáculo com o nome do seu cão, na esperança de ter o público pela trela. Será que resultou? Felizmente, poderá comprová-lo com os seus próprios olhos, já que, depois de o levar a passear em digressão pelo mundo inteiro, ela gravou finalmente a atuação em Los Angeles", explica a Netflix.

"Hannah Gadsby: Douglas", uma digressão que "inclui passeios com o cão e visitas à era do Renascimento com uma das mais brilhantes e surpreendentes mentes da comédia, vai seguramente ultrapassar quaisquer expectativas, estejam elas onde estiverem… nem que seja à dentada", promete serviço de streaming em comunicado.

O trailer do especial também já foi foi revelado pelo serviço de streaming.

Veja o vídeo:

No Twitter, Hannah Gadsby frisou estar muito "entusiasmada" com o novo especial de stand-up.