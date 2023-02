Phil McGraw, mais conhecido por Dr. Phil, vai despedir-se do seu popular talk show. O programa norte-americano vai chegar ao fim este ano, depois de 21 temporadas.

Fontes do canal CBS adiantaram à revista Variety que a decisão foi tomada pelo apresentador. A publicação destaca ainda que estação pretende manter em antenas as gravações do talk show até ao final de 2024.

"Fui abençoado ao longo de 25 anos na televisão de daytime (...) Com este programa ajudámos centenas de convidados e milhões de espectadores em tudo", frisa Phil McGraw em comunicado citado pela imprensa norte-americana.

"Este tem sido um incrível capítulo da minha vida e carreira. Mas enquanto continuo em televisão, há muito mais que desejo fazer", confessa o apresentador.