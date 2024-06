A nova temporada de "O Próximo Convidado Dispensa Apresentações com David Letterman" chega este mês à Netflix. Os episódios do talk show do apresentador norte-americana estreiam-se no dia 12 de junho.

Na quinta temporada, David Letterman vai conversar com Charles Barkley e Miley Cyrus.

"O apresentador de talk shows mais famoso da televisão americana regressa com 'O Próximo Convidado Dispensa Apresentações com David Letterman', um programa que combina humor, curiosidades e conversas profundas com pessoas extraordinárias", frisa o serviço de streaming.

David Letterman despediu-se do "The Late Show" em março de 2015 e lançou a primeira temporada do seu programa de entrevistas em 2018.

Cada episódio de "O Meu Próximo Convidado Dispensa Apresentações com David Letterman" dura 60 minutos e é dedicado a uma figura pública que o apresentador considera fascinante.

Ao longo das temporadas foram entrevistados, por exemplo, Barack Obama, George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fey, Howard Stern, Jerry Seinfeld, Kanye West, Ellen DeGeneres, Tiffany Haddish, Lewis Hamilton, Melinda Gates, Zach Galifianakis, Shah Rukh Khan, Kim Kardashian, Robert Downey Jr., Dave Chappelle, Lizzo, Billie Eilish & Finneas O'Connell, Will Smith, Cardi B, Ryan Reynolds, Kevin Durant e Julia Louis-Dreyfus.