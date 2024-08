Phil Donahue, o pioneiro apresentador de talk shows nos EUA, morreu aos 88 anos.

A sua morte em Manhattan (Nova Iorque) no domingo, após uma longa doença, foi anunciada no programa Today Show, da NBC, onde fez aparições frequentes de 1979 a 1988.

"The Phil Donahue Show", lançado em 1967, foi o primeiro na televisão diurna dos EUA a contar com a participação do público.

Essa abordagem era nova, assim como os temas abordados, entre eles o aborto, incesto, inseminação artificial, alcoolismo, implantes de pénis, homossexualidade, casais do mesmo sexo criando filhos e pedofilia de padres.

“Às vezes suspeita-se que a ideia de Donahue do convidado perfeito é um casal inter-racial de lésbicas que teve um filho por inseminação artificial”, escreveu um dia a revista Newsweek, citada pela The Hollywood Reporter.

"The Phil Donahue Show" permaneceu popular durante a década de 1970 e 1980, valendo vários prémios Emmy a Donahue. O formato foi adotado por futuros apresentadores de talk shows, nomeadamente Oprah Winfrey, cujo programa começou em 1985 e dois anos depois destronou o de Donahue nas audiências.

O apresentador fez a despedida a 13 de setembro de 1996, ao fim de mais de seis mil emissões.

Donahue recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade do presidente Joe Biden em maio, a sua última aparição em público.

Phil Donahue homenageado a 3 de maio de 2024

“Ele foi o pioneiro dos talk shows diurnos em direto, erguendo um espelho para a América”, disse a Casa Branca na altura.

"Ele entrevistou todos, desde as nossas maiores estrelas até aos nossos vizinhos esquecidos, unindo-nos à volta das questões mais difíceis do nosso tempo", acrescentava a nota.

Donahue era casado desde 1980 com a atriz Marlo Thomas, estrela da comédia dos anos 1960 “That Girl”.